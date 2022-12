Mercato Milan: asse caldo col Chelsea, ecco chi è nel mirino. Il mercato invernale del Milan sarà sicuramente all’altezza del blasone del club. Maldini ha messo su una squadra di grandissimo spessore che si sta giocando lo scudetto col Napoli però la rosa non sembra contemplare tutti i profili giusti per la volata finale.

Il riferimento è alla “trequarti”, reparto su cui i rossoneri hanno puntato molto ma che non sta dando i frutti sperati. Obiettivamente Charles De Ketelaere sta deludendo e Pioli non può permettersi di attendere il belga per troppo tempo.

Da qui l’idea di contattare il Chelsea per un giocatore che farebbe al caso del Milan e che sta disputando un Mondiale sopra le righe. Il marocchino Ziyech è il profilo giusto in quanto non particolarmente costoso, esperto e collocabile proprio a ridosso delle punte per innescare la velocità di Leao e la potenza di Giroud.

Ziyech è un calciatore ormai maturo, classe ’93, e costituirebbe un’iniezione di esperienza ulteriore che serve per la parte finale della stagione.

Il costo del trequartista marocchino è di circa 20 milioni, prezzo trattabile anche perchè i rapporti fra Blues e Milan sono più che buoni. Ziyech consentirebbe più soluzioni di gioco e darebbe maggior imprevedibilità alla manovra che al momento si basa quasi esclusivamente sugli strappi di Leao.

La trattativa potrebbe far registrare una svolta da un momento all’altro. Il giocatore al momento ha la testa solo al Mondiale ma non avrebbe nulla in contrario per quanto riguarda il trasferimento a Milano. Lo stipendio del fantasista è abbastanza alto, 6 milioni netti a stagione, ma il club rossonero sarebbe disposto ad accollarsi la paga relativa alla parte finale della stagione dando una grossa mano al Chelsea che risparmierebbe qualche milione.

In alternativa Maldini aveva anche individuato Broja, sempre del Chelsea, ma il possente attaccante albanese si è gravemente infortunato proprio in occasione dell’ultima amichevole disputata dal Chelsea con l’Aston Villa. Il ginocchio del giocatore ha fatto crack e quindi il Milan punterà tutto su Ziyech.