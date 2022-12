Calendario Serie A giornata 16: tutti in campo il 4 gennaio, orari anomali. Il lungo inverno calcistico sta per terminare. Quest’anno il Mondiale ha riempito le giornate degli sportivi ma per arrivare alle gare di Serie A bisognerà attendere il 4 gennaio.

Si gioca in un’unica giornata, dalle 12:30 al posticipo delle 20:45. Ad aprire il 2023 sarà il doppio match che vedrà il Milan a Salerno e Sassuolo-Sampdoria. I rossoneri devono necessariamente vincere per restare quantomeno in scia Napoli distante 8 punti. La vittoria sarà un obbligo anche per la Samp che langue al penultimo posto con soli 6 punti racimolati.

Le gare che di solito si disputano alle 15 vengono anticipate alle 14:30 e saranno Spezia-Atalanta e Torino-Verona. Alle 16:30 di scena le romane: la Lazio a Lecce mentre la Roma ospiterà il Bologna.

Juve e Fiorentina alle 18:30. I bianconeri faranno visita alla Cremonese e non sarà una partita semplice sia per le vicende societarie sia per la probabile assenza di Vlahovic fermato da un infortunio muscolare.

La Fiorentina invece affronterà in casa il Monza che, vincendo, aggancerebbe proprio i Viola a quota 19 punti.

In serata gli ultimi due match: Udinese-Empoli ma soprattutto Inter-Napoli. L’Udinese è lentamente scivolata all’ottavo posto, dopo una avvio di stagione strepitoso, e vorrà piazzare il colpo da tre punti per riaffacciarsi ai piani alti della classifica.

Inter-Napoli è probabilmente la gara dell’anno. Una vittoria dei nerazzurri farebbe rientrare in gioco Milan, Inter e Juventus ma, allo stesso tempo, un ko per Inzaghi significherebbe scudetto perso definitivamente.