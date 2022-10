Calendario Serie A 12ma giornata: sabato tre big, Milan in posticipo. Non sarà un sabato noioso il prossimo visto che il calendario prevede le gare di Inter, Napoli e Juventus.

Sabato alle 15 subito in campo il Napoli contro il Sassuolo. I neroverdi costituiscono sempre una minaccia per le big ma i partenopei non possono fermarsi proprio ora.

Alle 18 la Juve sfida il Lecce al Via del Mare. Il netto successo ottenuto a spese dell’Empoli ha ridato fiducia agli uomini di Allegri che proveranno a sbancare la tana dei giallorossi pugliesi.

In serata San Siro ospita Inter-Samp. I blucerchiati hanno vinto per la prima volta a Cremona e daranno filo da torcere a Simone Inzaghi che non riesce a registrare alla perfezione la propria difesa.

Domenica alle 12:30 Empoli-Atalanta, alle 15 due match delicatissimi: Cremonese-Udinese e Spezia-Fiorentina. Le sorti della lotta salvezza passeranno anche da qui perchè un altro ko dei lombardi sarebbe durissimo da digerire e chi perde fra Spezia e Fiorentina si ritroverebbe in piena zona “calda”.

Alle 18 Lazio-Salernitana, gara di avvicinamento a Torino-Milan (ore 20:45) che potrebbe incidere parecchio sulla lotta scudetto. Lunedì le ultime due gare: Verona-Roma alle ore 18:30 e Monza-Bologna alle 20:45.