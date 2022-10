Calendario Serie A 10ma giornata: derby della Mole alle 18, lunedì doppio match. Weekend lungo di campionato con gare fissate in tre giorni, dal sabato fino a lunedì. Il primo match sabato alle ore 15 fra Empoli e Monza, sfida delicata per due squadre che devono mettere fieno in cascina.

Alle 18 di sabato il clou di giornata con il derby di Torino. Si gioca in casa Granata e sarà una vera e propria battaglia perchè entrambe hanno bisogno di punti e di uscire da una crisi sempre più pesante.

In serata, ore 20:45, a Bergamo ecco Atalanta-Sassuolo ed è la partita che chiude il sabato calcistico di A. Alle 12:30 di domenica si riprende con Inter-Salernitana mentre alle ore 15 sono solo due gli incontri in calendario: Lazio-Udinese e Spezia-Cremonese.

Alle 18 di domenica Napoli-Bologna seguito dal posticipo serale fra Verona e Milan. Lunedì 17 ottobre si termina con Samp-Roma alle ore 18:30 e Lecce-Fiorentina delle 20:45.