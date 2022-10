Calendario Serie A 9a giornata: a San Siro sfida da non perdere. San Siro si appresta a diventare il centro del mondo per un paio d’ore. Domani pomeriggio alle 18 il Milan affronta la Juventus in una sfida che nessuna delle due può fallire.

Ad aprire la giornata sarà però l’Inter che alle ore 15 che se la vedrà col Sassuolo in trasferta. In serata, ore 20:45, gara thrilling a Bologna dove i padroni di casa, in crisi, giocheranno contro una Samp disperata ma con una nuova guida tecnica, Stankovic.

Domenica alle ore 12:30 ecco Torino-Empoli mentre alle ore 15 Udinese-Atalanta, Monza-Spezia e Salernitana-Verona. La prima delle tre è una vera e propria gara-scudetto essendo due fra le prime quattro in classifica.

Alle ore 18 testa-coda a Cremona dove i grigiorossi sfideranno un Napoli lanciatissimo. In serata, ore 20:45, match fra giallorossi all’Olimpico con Roma-Lecce.

Il turno si chiude lunedì sera con Fiorentina-Lazio.