Mercato Milan: Asensio può arrivare a gennaio, Pioli gongola. La consacrazione del Milan quale big europea dopo qualche stagione in chiaroscuro fa sì che anche sul mercato il fascino dei rossoneri sia del tutto rinnovato.

Il club campione d’Italia è stabilmente fra le prime tre squadre in classifica e lavora per ricostruire grande credibilità e la personalità di un tempo in campo internazionale, terreno storicamente fertile e foriero di trofei.

La squadra a disposizione di Pioli è più che buona, non manca nulla in nessun reparto eppure la sensazione è quella di un gruppo a cui difetta un po’ di esperienza internazionale.

Questa esigenza ha fatto trillare il campanello e ha indotto la dirigenza ad incaricare Maldini di sondare il mercato per portare a Milano un giocatore di peso internazionale, tecnicamente valido e con costi non esorbitanti. Il manager rossonero ha avuto l’idea brillante: andare a bussare al Real Madrid per intavolare un discorso su Asensio, trequartista ai margini del progetto madridista ma che al Milan potrebbe fare benissimo.

Asensio, classe ’96, è un jolly offensivo che porterebbe al Milan tanta qualità ed imprevedibilità. Sotto contratto col Real Madrid fino a giugno 2023, in realtà potrebbe liberarsi già da gennaio visto che il club delle merengues ha deciso che spazio per lui non ce n’è.

I buoni rapporti fra Milan e Real dovrebbero incidere parecchio, Asensio non può permettersi di restare un anno in panchina e quindi la destinazione italiana gli farebbe alquanto piacere.

Con Ibrahimovic acciaccato, Rebic spesso in infermeria e Origi ancora poco determinante, l’ingaggio di Asensio sarebbe opportuno anche per dare un cambio a Giroud, Leao o De Ketelaere. Lo spagnolo ha uno stipendio alto (7 milioni circa) e il Milan, pur non potendo spingersi su quelle cifre, è disposto ad arrivare a 5,5 milioni proponendo più anni di contratto.

Mendes, procuratore di Asensio, è molto vicino al Milan e non avrebbe problemi a trovare la giusta soluzione per il suo assistito il cui obiettivo è quello di tornare ad essere un giocatore importante. A gennaio la stagione è nel suo massimo svolgimento e un giocatore come Asensio farebbe più che comodo ad una squadra che è intenzionata a lottare per scudetto, Champions e Coppa Italia.