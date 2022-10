Calendario Mondiale 2022 Qatar: tutte le date e gli orari dei match. L’idea del campionato del mondo svolto in estate lascia il passo alla modernità, o forse al business. Il Mondiale 2022 si terrà in Qatar a breve e, come noto, il paese della penisola arabica non è proprio adatto a manifestazioni sportive estive visto che le temperature sono molto alte.

I petrodollari hanno probabilmente inciso sulla scelta della nazione che ospita l’evento, torneo che non vedrà protagonista l’Italia incapace di qualificarsi per la seconda volta consecutiva.

Come le precedenti edizioni. anche questa prevede gironi di qualificazione e fase ad eliminazione diretta. Si parte il 21 novembre coi gironi A e B (gare fra le ore 11 e le ore 20) e così via fino al 2 dicembre.

Il 3 dicembre inizio degli ottavi che dureranno fino al 6 dicembre. Due gare al giorno, una alle ore 16 e una alle ore 20. Quarti di finale fra il 9 ed il 10 dicembre (ore 16 e 20), le due semifinali il 13 ed il 14 dicembre (entrambe alle ore 20).

Il 17 dicembre finale per il terzo posto alle ore 16, il 18 la finalissima che avrà inizio alle ore 20. Le favorite per la vittoria finale sono sempre le stesse squadre ossia Brasile, Francia, Argentina, Spagna e Germania. Le outsiders che potrebbero davvero arrivare fino in fondo sono Inghilterra, Portogallo e Belgio.

L’albo d’oro vede il Brasile dominare la classifica con 5 successi, 4 trofei per Germania e Italia, 2 coppe a Francia ed Uruguay, 1 sola affermazione per Spagna e Inghilterra.