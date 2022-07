Calciomercato Milan: Maldini mette a segno il colpaccio? L’apparente immobilismo del Milan sul mercato sta preoccupando i tifosi rossoneri che ascoltano quotidianamente le notizie riguardanti Juve ed Inter alle prese con trattative di alto livello. In realtà la dirigenza dei campioni d’Italia starebbe agendo a fari spenti su più fronti, in particolare per rafforzare la difesa e l’attacco.

Il pacchetto arretrato, ormai blindato con Tomori e Kalulu, avrebbe bisogno di un ritocco soprattutto alla luce del fatto che Romagnoli è sul piede di partenza. A Pioli piace molto Francesco Acerbi, peraltro ex rossonero, giocatore in rotta con la Lazio e felice di trasferirsi all’ombra della Madonnina.

Il centrale difensivo, in scadenza di contratto nel 2025, non ha alcuna intenzione di rinnovare l’accordo con i biancocelesti e Lotito non vuole assolutamente lasciarlo andar via senza ricavare un euro bucato. Si parla di una intesa sulla base di 5 milioni di euro che il Milan riconoscerebbe alla Lazio pur di ingaggiare Acerbi, difensore ideale per dare il cambio ai titolari.

Il colpaccio di Massara e Maldini, però, riguarda il reparto offensivo già arricchitosi con l’arrivo di Origi. Il Milan ha ottimi rapporti con il Real Madrid ed è proprio dalle merengues che potrebbe arrivare il giocatore perfetto per il 4231. Si tratta di Marco Asensio, traquartista versatile che ha risolto numerose partite importanti per il Real.

Asensio, classe ’96, ha un contratto fino a giugno 2023 e il club spagnolo non ha ancora proposto alcun prolungamento per cui il giocatore valuta con grande attenzione ogni possibilità, fra cui quella del Milan, destinazione gradita.

Nel prossimo Milan tatticamente disposto col 4231 Asensio sarebbe il “sotto punta” perfetto per far girare al meglio la squadra. La velocità degli esterni, la forza fisica di Giroud o Ibra e la tecnica di Asensio sarebbero un mix devastante e difficilmente arginabile.

Maldini è in contatto sia con l’entourage del giocatore e sia con il Real Madrid per stabilire il prezzo del fantasista. Probabilmente la richiesta si aggirerà sui 40 milioni ma il Milan spera di strappare Asensio per non più di 25. I rossoneri dovranno mettere sul piatto anche un contratto da top player in quanto Asensio punta a guadagnare più dei 5,5 milioni attuali.