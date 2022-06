Calendario Serie A 2022/23: ecco il giorno, quando inizia la Serie A. Il calcio frenetico moderno non ammette pause lunghe e così l’assemblea dei club di Serie A ha stabilito già la data in cui verrà reso noto il calendario e il weekend in cui prenderà il via il prossimo campionato.

Sarà il 24 giugno prossimo il giorno dedicato alla compilazione del calendario, appuntamento classico che avvicina sensibilmente alla stagione che verrà svelando il percorso di ciascuno dei venti club che parteciperanno al massimo torneo nazionale.

Sarà una stagione particolare vista la pausa “extra” dovuta al Mondiale qatariota in programma fra novembre e dicembre. Si parte molto presto per terminare comunque ai primi di giugno (4 giugno) e ritornare nel 2023 alle solite date.

La Serie A avrà inizio il 13 agosto 2022 e il mese più caldo vedrà svolgersi ben quattro turni di campionato, una eccezione rispetto alle stagioni passate. Quest’anno vede il ritorno ai massimi livelli di club storici come Cremonese e Lecce ma anche il primo torneo di A del Monza, squadra portata ai fasti da Berlusconi e Galliani.

Il Milan dovrà difendere il titolo dagli assalti di tante squadre affamate di successo. La Juve difficilmente ripeterà un anno anonimo, l’Inter potrebbe allestire un team stellare e il Napoli è sempre fra le prime quattro a giocarsi qualcosa senza contare la crescita di Roma e Lazio sotto la guida sapiente di Mourinho e Sarri.