Referendum giugno 2022: mascherina obbligatoria? Ultimissime. Domenica 12 giugno nuova chiamata alle urne per milioni di elettori. I quesiti referendari sono relativi al comparto Giustizia e, nonostante i primi caldi e le gite al mare, saranno milioni gli italiani che si recheranno ai seggi.

Si vota solo domenica 12 giugno dalle ore 07:00 alle 0re 23:00 muniti di tessera elettorale e di un documento che identifichi l’elettore.

Uno dei dubbi più ricorrenti in questi giorni è senza dubbio quello legato all’uso della mascherina all’interno del seggio. Ormai l’obbligo di usare il dispositivo è decaduto quasi ovunque ma, essendo il luogo di voto chiuso e probabilmente affollato, in alcuni può sorgere il dubbio se sia imposta la mascherina o meno.

A sciogliere ogni perplessità è intervenuto il Ministero dell’Interno che, con nota dell’08 giugno scorso ha precisato che non vi sarà alcun obbligo ma solo una forte raccomandazione all’uso della mascherina chirurgica per accesso al seggio e per il solo esercizio del diritto di voto.

Pertanto, nessuno potrà imporre l’uso del dispositivo di protezione ormai entrato nella vita quotidiana di tutti ma sarà rimesso alla discrezione degli elettori farne utilizzo o meno.

Il referendum, per esser valido, necessita del raggiungimento del quorum ossia che vada a votare oltre il 50% degli aventi diritto. Il pericolo numero uno sarà certamente il tempo nel senso che, votandosi di domenica, qualora sia una giornata soleggiata è probabile che molti optino per la gita al mare rispetto alle file per votare.

I quesiti sono cinque e basterà apporre una croce su SI’ oppure su NO.