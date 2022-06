Referendum 2022 data: quando si vota, orari per votare. Giugno mese di referendum. Manca poco alla tornata referendaria che potrebbe dare una nuova impronta al sistema giudiziario italiano con ben cinque quesiti all’attenzione dei cittadini.

Si vota il 12 giugno prossimo in concomitanza con le votazioni per le amministrative che coinvolgeranno più di mille comuni. I quesiti riguardano l’abolizione della Legge Severino, riduzione del numero di reati per cui è consentita la misura cautelare, separazione delle carriere fra giudici e pm, elezione dei membri togati del CSM e, infine, la valutazione dell’operato dei magistrati.

La fascia oraria per votare è quella che va dalle ore 07:00 alle ore 23:00 del 12 giugno con scrutinio il giorno 13 giugno a partire dalle ore 14.

Si potrà accedere al seggio solo con mascherina chirurgica come evidenziato dal Ministero della Salute e dovrà esser garantito il distanziamento fra i cittadini presenti.

I cittadini positivi al Covid19 isolati a casa o i ricoverati nei reparti ospedalieri potranno comunque votare attraverso procedure specifiche previo invio di documentazione attestante volontà di votare e l’esistenza di condizioni sanitarie incompatibili con il recarsi al seggio.