Serie A 2021/2022 statistiche: curiosità sul campionato

Serie A 2021/2022 statistiche: curiosità del campionato. Il Milan si è aggiudicato lo scudetto 2022 dopo un digiuno di ben 11 anni. Il titolo è meritato per quanto fatto vedere in campo ma probabilmente non ha premiato la miglior rosa e questo è un ulteriore merito da ascrivere ai giocatori rossoneri e soprattutto a Pioli.

Come quasi sempre accade, il campionato va nelle mani di chi ha la difesa migliore e anche quest’anno è accaduto. Il Milan con 31 reti al passivo è risultata la squadra che ha incassato meno gol al pari del Napoli che ha fatto registrare lo stesso score.

L’Inter, seconda, ha subìto una rete in più (32) ma si pone come la compagine che ha segnato più di tutti. Inzaghi mette a referto ben 84 reti all’attivo, nessuno si è avvicinato a tale risultato perchè il secondo miglior attacco (Lazio) è fermo a 77 gol fatti.

In zona retrocessione i dati non hanno invece rispecchiato i risultati finali perchè la peggior difesa del campionato (Salernitana), che ha un passivo di ben 78 reti, è di una squadra che ha comunque ottenuto la salvezza. Il peggior attacco del campionato (Genoa), invece, retrocede ma con meno di un gol a partita (27 totali) era impensabile riuscire a mantenere la categoria.

E’ curioso che le peggiori tre difese del campionato (Salernitana, Spezia ed Empoli) hanno ottenuto la salvezza a scapito di quelle di Genoa, Cagliari e Venezia, le tre retrocesse, che hanno tutte subìto meno di 70 reti.

Il Milan è stata la squadra che ha ottenuto più vittorie in assoluto (26) e meno sconfitte (4). Anche l’Inter ha perso solo 4 volte ma ha fatto una vittoria in meno rispetto ai cugini.

Solo Fiorentina e Bologna hanno concluso il torneo classificandosi alle spalle di formazioni che hanno conseguito meno vittorie. I Viola con 19 successi non sono riusciti a superare Roma e Lazio che hanno vinto 18 volte; i rossoblù di Mihajlovic, 12 vittorie, sono arrivati dietro all’Udinese che ha trovato i tre punti solo 11 volte.

I friulani hanno il primato dei pareggi (14), la Fiorentina di Italiano la squadra che ha diviso la posta meno volte (5). La palma di squadra più battuta spetta al Venezia (23 ko) e a ruota seguono Samp e Spezia (22).

Il Genoa non ha vinto quasi mai: 4 successi su 38 rappresentano un bottino talmente magro da rendere impossibile la salvezza.

La squadra migliore in casa è stata l’Inter che su 19 gare ne ha vinte 14 mentre in trasferta la parte del leone spetta al Milan che chiude a 14 successi. Incredibile lo score dell’Atalanta che in casa fa registrare solo 4 vittorie, al pari dell’Empoli ma peggio di Spezia e Sampdoria che sono riuscite ad esultare 5 e 6 volte fra le mura amiche.

Immobile si conferma re dei bomber. L’attaccante laziale chiude a 27 gol segnati staccando Vlahovic fermo a 24. Tre gli italiani nei primi 7 classificati (Immobile, Scamacca e Berardi) e nessun attaccante milanista fra i primi 15 bomber del campionato. Giroud, a quota 11 gol, è il primo rossonero in classifica (17mo).

Gli unici centrocampisti a raggiungere la doppia cifra sono stati Pasalic (13), Barak (11) e Milinkovic (11) mentre in difesa il più prolifico è stato Criscito che, soprattutto calciando i rigori, chiude a quota 6 reti.