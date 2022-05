Mercato Juventus: Mercato Juventus: innesti in attacco e centrocampo, nomi pesanti. La stagione della Juve è andata via senza squilli. L’obiettivo minimo è stato raggiunto ma il quarto posto in campionato è insufficiente per un club che punta a vincere non solo in Italia ma anche in Europa.

Allegri ha fatto ciò che poteva, la rosa ad inizio anno non consentiva voli pindarici e poi l’arrivo di Vlahovic ha fatto fare il salto di qualità quantomeno per garantirsi la Champions l’anno prossimo. E’ evidente, comunque, che la rosa vada ritoccata. In difesa l’addio di Chiellini richiederà uno sforzo sul mercato ma è la zona centrale del campo a palesare le maggiori difficoltà e ad esigere interventi “pesanti” così come l’attacco.

La vicenda di Perisic viene monitorata con attenzione perchè il croato interessa moltissimo e la Juve è disposta a mettere sul piatto un biennale da 6 milioni netti che il giocatore accetterebbe di buon grado. L’obiettivo principale, comunque, è quello di riportare a Torino un vecchio amore ossia Paul Pogba.

Il francese a Manchester non si trova più bene e sarebbe felice di tornare in Italia nella squadra che lo ha fatto esplodere. Per Pogba la Juve non si svenerebbe ma comunque potrebbe spingersi ad offrire 7,5 milioni netti per un biennale. L’ex centrocampista bianconero ha voglia di ornare a Torino per aiutare i bianconeri a tornare a lottare per lo scudetto.

Agnelli vuole fare le cose in grande e allora, in caso di cessione di qualche giocatore con ingaggio alto, potrebbe puntare anche su un campione assoluto come Angel Di Maria che al Psg ha terminato il suo ciclo.

La Juve pensa ad un contratto annuale con rinnovo automatico in caso di raggiungimento di determinati obiettivi a 7-8 milioni netti, il giocatore vorrebbe almeno 10 milioni visto che al Psg ne percepisce quasi 14.

In attacco l’addio di Dybala costringe a reperire una punta con medesime caratteristiche; qualora dovesse arrivare Di Maria, non si punterebbe ad un nome di grido ma su un giovane da far crescere.