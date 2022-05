Calendario Serie A 38ma giornata: Milan ed Inter in contemporanea, venerdì si gioca. Erano anni che lo scudetto non veniva assegnato all’ultima giornata. Dopo il dominio Juve e l’exploit dell’Inter dell’anno scorso, questo campionato si deciderà al fotofinish con Milan ed Inter protagoniste assolute.

Sono solo due i punti di distacco e, quindi, un’eventuale sconfitta dei rossoneri potrebbe consentire alla squadra di Inzaghi di bissare il successo dell’anno scorso battendo la Samp. Il turno conclusivo del campionato ha inizio addirittura venerdì con Torino-Roma, match anticipato a causa dell’impegno dei giallorossi in Conference League.

Si prosegue sabato con ben quattro incontri: alle 17:15 Genoa-Bologna; alle 20:45 ecco Atalanta-Empoli, Fiorentina-Juve e Lazio-Verona. In sostanza, sabato sera si decide il destino europeo di Atalanta e Fiorentina.

Domenica alle 12:30 in campo il Napoli a La Spezia mentre alle ore 15 non sono in programma partite. Alle 18 Inter-Samp e Sassuolo-Milan, lo scudetto sarà festeggiato quindi intorno alle ore 20.

Domenica sera gare thrilling per la salvezza. Alle 21 si disputano Salernitana-Udinese e Venezia-Cagliari. Per i campani l’eventuale successo sull’Udinese vorrebbe dire salvezza matematica; il Cagliari deve invece sperare in un pareggio, o sconfitta dei granata, che consentirebbe ai sardi di restare in A in caso di vittoria a Venezia.