Calendario Serie A 37ma giornata: domenica le milanesi, lunedì big match. Lo scudetto 2022 potrebbe esser assegnato già in questo weekend anche se la probabilità che accada non è altissima. Le due contendenti al titolo, Milan ed Inter, hanno impegni non semplici ma alla portata delle rispettive rose e quindi una loro vittoria è opzione da tener conto.

Il programma prevede ben quattro gare al sabato e si parte forte perchè alle 15 Empoli-Salernitana potrebbe dire moltissimo in chiave salvezza. Alle 18 saranno due i match da seguire ossia Verona-Torino e Udinese-Spezia mentre in serata sarà il turno della Roma che in casa affronterà il Venezia.

Domenica alle 12:30 il derby emiliano fra Bologna e Sassuolo che condurrà alla partita delle 15, l’unica, ossia Napoli-Genoa. Alle 18 la gara che indirizzerà lo scudetto, Milan-Atalanta sarà decisiva perchè una eventuale vittoria dei padroni di casa cucirebbe più di metà tricolore sulle maglie rossonere.

Alle 20:45 a Cagliari si disputerà la sfida fra i sardi e l’Inter con i nerazzurri pronti a festeggiare la Coppa Italia con un altro successo. Lunedì le ultime due gare: Samp-Fiorentina alle ore 18:30 e Juve-Lazio alle 20:45. I bianconeri sono chiamati alla reazione dopo la scoppola di mercoledì ma la Lazio non cederà facilmente perchè assicurarsi un posto in Europa è obiettivo vitale per il futuro.