Calendario Serie A 34ma giornata: incrocio Milano-Roma, i big match sono due. La campanella è suonata, il rush finale del campionato è iniziato e si è giunti al punto che ogni gara è una battaglia fondamentale.

La 34ma giornata ha inizio sabato alle ore 15 con Torino-Spezia e Venezia-Atalanta, due gare decisive per la lotta salvezza. Alle 18 di sabato 23 aprile, invece, buona parte dello scudetto 2022 passa da San Siro e dalla sfida fra Inter e Roma.

I nerazzurri, già in finale di Coppa Italia, affrontano i giallorossi dell’ex Mourinho per cercare di conquistare i tre punti e staccare ancor più il Milan che avrà un impegno altrettanto difficile.

In serata, ore 20:45, ecco Verona-Samp e anche in questo caso i punti in palio sono pesantissimi. I blucerchiati devono uscire dal Bentegodi con un risultato positivo per non compromettere ulteriormente una situazione delicatissima che li vede ad un passo dal baratro.

Domenica alle 12:30 gara-spettacolo all’Arechi di Salerno fra Salernitana e Fiorentina mentre alle ore 15 ecco Bologna-Udinese ed Empoli-Napoli.

Alle ore 18 il Genoa sfida il Cagliari in casa ed è l’ultima spiaggia per il Grifone. In caso di sconfitta, o pareggio, i sardi diverrebbero difficilmente raggiungibili e per i liguri sarebbe quasi certa la B.

In serata, ore 20:45, l’altro big match ossia Lazio-Milan. I rossoneri sono in evidente calo ma devono vincere a Roma per non dire addio al sogno tricolore. Sarri si gioca un posto in Europa, venderà quindi cara la pelle ed è probabile che non abbia a disposizione Milinkovic in quanto febbricitante.

Il turno si chiude lunedì con Sassuolo-Juventus. Si gioca al Mapei Stadium alle ore 20:45 e sarà l’ennesimo banco di prova per Allegri che quest’anno ha deluso un po’ le aspettative nonostante un mercato all’altezza.