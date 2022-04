Calendario Serie A 33ma giornata: si parte venerdì, lunedì big match. Il campionato non ha padrone, nessuna delle tre candidate al titolo (Milan, Napoli e Inter) riesce a fare il balzo in avanti e i recenti risultati di Milan e Napoli ne sono la conferma.

Ogni turno può rivoluzionare la classifica. Il prossimo può essere decisivo in quanto Milan ed Inter hanno impegni abbordabili mentre il Napoli se la vedrà con la Roma.

Si gioca da venerdì a lunedì, domenica di Pasqua esclusa. Venerdì in campo le milanesi: alle 19 c’è Spezia-Inter, alle 21 Milan-Genoa. Sulla carta non dovrebbero esserci sorprese anche se tutte le partite vanno giocate al massimo.

Sabato con la novità della gara delle 12:30 che sarà Cagliari-Sassuolo. Alle 14:30 Udinese-Empoli e Samp-Salernitana mentre alle 16:30 la Fiorentina affronterà il Venezia al Franchi.

Alle ore 18:30 Juve-Bologna e i bianconeri, vincendo, avrebbero la possibilità di avvicinarsi di molto al terzo posto. In serata, ore 20:45, Lazio-Torino. Sarri ha ormai ingranato la quinta e vuole a tutti i costi mantenere il piazzamento europeo che tanto farebbe comodo alla società.

Il lunedì di Pasquetta si gioca e c’è il big match di giornata. Alle ore 19, infatti, al Maradona va in scena Napoli-Roma, un test decisivo per entrambe ma soprattutto per i padroni di casa ancora in lizza per lo scudetto. Il ko interno con la Fiorentina è stata una battuta d’arresto inattesa ma le chances di giocarsi il titolo sono ancora numerose.

Ultima partita del turno Atalanta-Verona lunedì alle ore 21. I bergamaschi sembrano lontani parenti della squadra ostica di qualche mese fa e il Verona di Tudor è tutt’altro che una compagine semplice da affrontare.