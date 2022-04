Mercato Milan: rivoluzione verde in attacco, ecco i nomi. A prescindere da come andrà a finire il campionato in corso, al Milan si preparano ad una vera e propria rivoluzione della rosa che toccherà soprattutto il reparto avanzato caratterizzato, al momento, da uomini “un po’ troppo” over 30 come Giroud e Ibrahimovic.

Maldini e Massara si sono già mossi e i contatti sono stati avviati. Il club che più interessa è il Sassuolo in quanto ai rossoneri interessano due gioielli neroverdi.

I gioielli sono Scamacca e Berardi, giovani ma già esperti e con margini di miglioramento notevoli. Berardi è una certezza ormai, gioca ad alti livelli da anni e in campo internazionale ha dimostrato di poter starci alla grande come attesta l’Europeo vinto l’estate scorsa.

Scamacca è più un’incognita, incognita relativa perchè il ragazzo è titolare da tempo e sembra avere la personalità giusta per calcare palcoscenici importanti.

Carnevali, ds del Sassuolo, avrebbe fissato il prezzo della coppia di attaccanti a 60 milioni di euro. La cifra è considerevole ma, tutto sommato, in linea con il mercato attuale per cui la dirigenza milanista potrebbe affondare il colpo. Non manca la concorrenza, infatti l’Inter si sarebbe affacciata in casa Sassuolo per Scamacca, eppure al Milan sono sicuri che l’ariete romano sceglierà i colori rossoneri.

Nessuna notizia è trapelata in ordine alla eventuale durata dei contratti e agli ingaggi. Probabile che Scamacca firmi per cinque anni a differenza di Berardi che potrebbe siglare un accordo leggermente più breve. Di cifre non si è parlato ma entrambi i giocatori andrebbero ad accordarsi per non meno di 2,5 milioni netti a stagione.