Calendario Serie A 32ma giornata: Inter e Napoli in casa, Milan rischia. La lotta per il titolo è sempre più avvincente, raramente è capitato che a poche giornate dal termine ci fossero ben tre squadre in lizza e distanziate da pochissimi punti. E’ una faccenda fra Milan, Inter e Napoli, la Juve è tagliata fuori dopo il ko interno di domenica scorsa.

Il programma della 32ma giornata prevede sabato alle ore 15 l’importante sfida-salvezza fra Empoli e Spezia al Castellani di Empoli. Entrambe con un buon margine sulla terzultima, hanno comunque la necessità di fare ancora qualche punto per essere al sicuro.

Alle 18 di sabato in campo l’Inter. A San Siro c’è Inter-Verona e non sarà una passeggiata per Inzaghi che dovrebbe fare a meno di Lautaro a causa Covid.

In serata Cagliari-Juventus. La sconfitta interna con l’Inter è stata una mazzata forte e quindi Allegri è chiamato a reagire immediatamente. Il quarto posto è abbastanza consolidato ma la Roma è in agguato e quindi in Sardegna i bianconeri vanno per i tre punti.

Domenica alle 12:30 in campo Genoa e Lazio. La situazione del Grifone è disperata ma battere la Lazio attuale è impresa ardua. Alle ore 15 tre sfide: Napoli-Fiorentina, Sassuolo-Atalanta e Venezia-Udinese.

Queste tre gare sono fondamentali sia per la zona retrocessione sia per i piani alti della classifica perchè in gioco c’è lo scudetto (Napoli) ma anche l’Europa che conta (Lazio e Atalanta).

Alle 18 Roma-Salernitana mentre alle 20:45 la partita clou di giornata ossia Torino-Milan. I rossoneri devono assolutamente vincere per mantenere la testa della classifica, superare in casa Juric non è semplice ma Pioli non ha alternative.

Ultimo match lunedì sera fra Bologna e Sampdoria. I felsinei sembrano fuori da un ipotetico rischio retrocessione mentre i blucerchiati non possono scherzare, un altro ko e la situazione potrebbe precipitare soprattutto se Genoa e Venezia, che hanno partite casalinghe, dovessero fare punti.