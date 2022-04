Calendario Serie A 31ma giornata: derby d’Italia domenica, Milan di lunedì. Niente più pause fino alla fine del torneo. Il calendario di Serie A propone le ultime otto giornate che non verranno interrotte dalla Nazionale ormai fuori dalla massima competizione internazionale.

Si riprende con le consuete gare del sabato e questa settimana saranno Spezia-Venezia alle 15, Lazio-Sassuolo alle ore 18 e Salernitana-Torino in serata.

Domenica si torna in campo alle 12:30 con Fiorentina-Empoli ed è un ottimo antipasto perchè alle 15, oltre a Udinese-Cagliari, si giocherà Atalanta-Napoli. A Bergamo i partenopei si giocano buona parte dello scudetto anche se Spalletti avrà assenze pesanti.

Alle 18 di domenica bella sfida a Marassi fra Samp e Roma ma il clou è domenica sera perchè a Torino va in scena il derby d’Italia. La Juve ha una ghiotta occasione per superare i nerazzurri i quali, in caso di sconfitta, si ritroverebbero al quarto posto e con chances scudetto ridotte al lumicino in caso di vittoria del Milan.

Lunedì si chiude il turno con due sfide: Verona-Genoa alle 18:30 e appunto il Milan alle ore 20:45.