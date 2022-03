Calendario Serie A 30ma giornata: venerdì doppio match, domenica derby romano. Il campionato entra nella sua fase finale, mancano nove giornate al termine per assegnare uno scudetto combattuto ed incerto.

Anche il prossimo turno sarà “spalmato” su tre giorni e si inizia già venerdì. Alle 18:45 il calendario prevede Sassuolo-Spezia mentre alle 21:00 a Marassi il Genoa ospiterà il Torino.

Sabato alle ore 15 in campo Napoli e Udinese al Maradona, gara non facile per i padroni di casa, alle 18 Inter-Fiorentina. Lo scudetto, insomma, passerà da queste sfide che potrebbero togliere punti alle due big.

La serata sarà ravvivata dal Milan che a Cagliari proverà a conquistare altri tre punti fondamentali per la corsa scudetto alla luce delle incertezze palesate da Inter e Napoli nelle ultime settimane.

Domenica di nuovo in campo alle 12:30 con Venezia-Samp, probabilmente una delle ultime chiamate per la salvezza sia per i lagunari che per i blucerchiati. Alle ore 15 due match: Empoli-Verona e Juve-Salernitana. In Toscana si gioca tranquilli vista la posizione in classifica, a Torino un po’ meno perchè in palio c’è la possibilità di ritrovarsi incredibilmente a giocarsi lo scudetto dopo un inizio molto mediocre.

Il big match di giornata, la sfida da non perdere, è il derby romano. Alle 18 in campo Roma e Lazio, una partita che avrà un peso enorme in chiave qualificazione Champions.

Ultima sfida in calendario Bologna-Atalanta alle 20:45 al Dall’Ara.