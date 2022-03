Calendario Serie A 28ma giornata: Inter venerdì, sfida scudetto domenica sera. La prima partita del prossimo turno di campionato coinvolge proprio una delle pretendenti al titolo, l’Inter, che venerdì sera affronterà la ritrovata Salernitana di mister Nicola.

Appuntamento alle ore 20:45 e i nerazzurri saranno chiamati ad una prova convincente dopo un febbraio deludente. Sabato si riprende con il consueto “trittico” di partite (ore 15, 18 e 20:45) e la prima gara in programma è Udinese-Samp. Alle 18 grande sfida all’Olimpico fra Roma ed Atalanta mentre in serata a Cagliari si giocherà Cagliari-Lazio.

Domenica si torna in campo alle 12:30 e saranno Genoa ed Empoli a ravvivare il lunch match. I liguri non hanno alternative alla vittoria, se non dovessero ottenere i tre punti, la salvezza sarebbe ormai una chimera.

Domenica alle 15 ecco tre partite: Bologna-Torino, Fiorentina-Verona e Venezia-Sassuolo. Alle 18 è di scena la Juve, che ospiterà lo Spezia, ma tutti i riflettori sono puntati sulla sfida delle 20:45 fra Napoli e Milan al Maradona.

E’ davvero la gara che può decidere le sorti dello scudetto perchè, qualsiasi risultato esca, andrà ad incidere sulla classifica finale. Una vittoria di una delle due affosserebbe l’altra mentre un pari potrebbe favorire l’Inter che sarà alla finestra a godersi lo spettacolo.