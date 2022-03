Calendario Coppa Italia semifinali: data, ora, canale tv. Coppa Italia penultimo atto. Il torneo che assegnerà la coppa nazionale è arrivato alle battute conclusive con le due semifinali che si apprestano a decretare quali saranno le due squadre a giocarsi la finalissima di maggio.

Le prime a scendere in campo sono Milan ed Inter per un derby infuocato che entrambe vogliono far proprio. Il match è in programma martedì 1 marzo alle ore 21 con diretta in chiaro su Canale 5.

Sia l’Inter che il Milan non stanno attraversando un momento felice in campionato e quindi la coppa può rivelarsi un buon viatico per la ripresa. Sulla carta è l’Inter la favorita per il passaggio del turno ma i pronostici iniziali spesso sono destinati ad essere smentiti.

Mercoledì 2 marzo, invece, è il turno di Fiorentina e Juventus. Canale 5 il canale tv, stesso orario del derby di Milano. Inutile sottolineare che la gara non sarà affatto facile per Vlahovic, ex attaccante Viola ed ora con la casacca bianconera.

Le gare di ritorno sono fissate per il 20 aprile, orario ancora da stabilire ma è più che probabile che venga confermato l’orario dell’andata. La finalissima è in programma l’11 maggio 2022 e si giocherà a Roma come di consueto.