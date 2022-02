Calendario Serie A 27ma giornata: venerdì Milan ed Inter, Napoli in posticipo. E’ indubbiamente un campionato strano. Per la prima volta dopo tanti anni non c’è la squadra “ammazzatorneo”, anzi le più forti sembrano voler rallentare la corsa.

Il prossimo turno inizierà molto presto, venerdì alle 18:45 già la prima gara che vede impegnato il Milan in casa con l’Udinese. Per i rossoneri è fondamentale vincere dopo il passo falso di Salerno che ha fatto perdere due punti pesantissimi in ottica scudetto.

Sempre venerdì, alle ore 20:45, l’Inter se la vedrà a Marassi col Genoa, unica squadra ad aver vinto una sola volta in campionato. Per Inzaghi è tempo di riprendere a correre dopo gli scivoloni con Milan e Sassuolo.

Sabato si riprende alle ore 15 con Salernitana-Bologna. Alle 18 la Juve andrà a far visita all’Empoli mentre la gara serale è Sassuolo-Fiorentina, match fra compagini in grandissima forma.

Domenica si apre la giornata alle 12:30 con Torino-Cagliari. Mazzarri ha ormai invertito la rotta e per Juric non sarà affatto semplice avere la meglio sui sardi.

Alle ore 15 di domenica ci sarà soltanto una partita, Verona-Venezia. Alle 18 ecco Spezia-Roma, match fondamentale per i giallorossi che stanno inanellando troppi risultati deludenti.

Il posticipo è il big match di giornata perchè all’Olimpico si gioca Lazio-Napoli. Sia la Lazio che il Napoli hanno bisogno dei tre punti per alimentare le rispettive velleità e certamente ne verrà fuori una gara spettacolare con tanti gol.

Ultimo incontro è in calendario lunedì 28 ed è Atalanta-Sampdoria. I bergamaschi sembrano essere in caduta libera, le assenze di Zapata e Muriel stanno pesando tantissimo e i blucerchiati potrebbero approfittarne visto il momento favorevole che stanno attraversando.