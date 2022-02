Calendario Champions League ottavi: tutte le gare, dove vederle in tv. Febbraio è il mese del grande ritorno della Champions League. Da questa sera via alle sfide di andate degli ottavi di finale con match di altissimo livello come Psg-Real Madrid in programma oggi 15 febbraio 2022.

La gara di andata fra transalpini e spagnoli è il clou del programma e sarà trasmessa in diretta, e in chiaro, su Canale 5 alle ore 21:00. Stesso orario di Sporting Lisbona-Manchester City sempre in programma questa sera.

Il 16 febbraio è la volta di Salisburgo-Bayern Monaco e Inter-Liverpool. Entrambe alle ore 21, la gara dei nerazzurri sarà trasmessa su Amazon Prime.

Il secondo blocco di quattro incontri è fissato fra il 22 ed il 23 febbraio. Il 22 ecco Villareal-Juventus e Chelsea-Lille. Anche la gara della Juve sarà trasmessa in chiaro su Canale 5.

Chiude il lotto degli ottavi la doppia sfida Benfica-Ajax e Atletico-Madrid-Manchester United, anch’esse alle ore 21. Il ritorno degli ottavi è fissato per l’8 ed il 9 marzo e il 15 e il 16 marzo, tutte le sfide alle ore 21.