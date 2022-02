Calendario Serie A 26ma giornata: venerdì è derby spettacolo, lunedì due match. Si gioca venerdì sera il derby della Mole fra Juve e Torino e se ne vedranno delle belle visto che entrambe hanno voglia di portare a casa i tre punti. Allegri è riuscito a contenere i danni a Bergamo ma il cammino verso la Champions impone una vittoria sui Granata.

Si torna in campo sabato con Samp-Empoli alle 15, Roma-Verona alle 18 e alle 20:45 ecco la sfida fra Salernitana e Milan all’Arechi. Pioli non può fallire contro Colantuono che, comunque, è reduce da due pareggi incoraggianti.

La domenica si apre con uno scoppiettante Fiorentina-Atalanta alle ore 12:30 mentre alle 15 ci sarà soltanto Venezia-Genoa. L’Inter proverà a risollevarsi in casa col Sassuolo nel match delle 18 dopo aver conquistato un solo punto in due turni.

In serata spazio a Udinese-Lazio, test fondamentale per entrambe in ottica salvezza e in ottica Europa. Lunedì gli ultimi due incontri: Cagliari-Napoli alle 19 e Bologna-Spezia alle 20:45, match che potrebbe rimescolare le carte in zona retrocessione alla luce della sconfitta dei liguri con la Fiorentina.