Calendario Serie A 24ma giornata: anticipi e posticipi da stabilire, le gare. La sosta del weekend prossimo, dovuta agli impegni delle Nazionali asiatiche ed americane, costringe il campionato ad una pausa forzata. Mancini proverà qualche faccia nuova in occasione dello stage che si terrà nei prossimi giorni in vista delle convocazioni per lo spareggio di marzo.

Al momento la Lega non ha comunicato il programma delle partite di A e relativi anticipi e posticipi. Il match clou è senza dubbio il derby di Milano, gara che peserà tanto in chiave scudetto.

Degna di nota anche Fiorentina-Lazio alla luce delle velleità europee di entrambe le formazioni. L’Atalanta ospiterà il Cagliari, la Juventus se la vedrà in casa col Verona.

A Roma Mourinho affronterà il Genoa, match della disperazione per i rossoblu. A Salerno andrà in scena Salernitana-Spezia mentre a Genova la Samp proverà a far punto col Sassuolo.

Udinese-Torino e Venezia-Napoli chiuderanno la domenica di sport mentre è probabile che Bologna-Empoli si giochi lunedì 7 febbraio in serata.