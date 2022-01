Calendario Serie A 23ma giornata: anticipo venerdì, superclassico domenica sera. Giro di boa ormai fatto, si procede spediti verso il periodo più “caldo” del campionato, quello che decide le sorti delle squadre nella maggior parte dei casi.

La 23ma giornata apre i battenti già venerdì sera, ore 20:45, con una partita potenzialmente spettacolare come Verona-Bologna. Gli scaligeri sono reduci dal bel successo col Sassuolo e scenderanno in campo con l’obiettivo di portare a casa tre punti ma Mihajlovic venderà cara la pelle.

Sabato si riprende con Genoa-Udinese alle 15, Inter-Venezia alle 18 e in serata Lazio-Atalanta. Il match dell’Olimpico promette gol e spettacolo e sicuramente non deluderà le attese.

Domenica nuovamente in campo alle 12:30 e la partita in programma è Cagliari-Fiorentina. Per i sardi è un match decisivo in ottica salvezza, un ko potrebbe costituire un grande problema e rendere difficilissima la risalita.

Alle 15 ecco tre sfide: il derby campano Napoli-Salernitana, il derby ligure Spezia-Samp e Torino-Sassuolo. Alle 18 la Roma farà visita all’Empoli mentre in serata la “madre di tutte le partite” ossia Milan-Juventus.

Rossoneri e bianconeri puntano al bottino pieno ma l’imperativo sarà non perdere.