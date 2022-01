Calendario Serie A 22ma giornata: big match domenica sera, lunedì tre gare. La nuova Serie A si adegua non solo al campionato “spezzatino” ma anche ai rinvii dell’ultima ora a causa di contagi e quarantene. Anche la prossima giornata sarà caratterizzata da un programma che “spalma” gli incontri e facendoli disputare fra sabato e lunedì.

Il primo match è Samp-Torino sabato alle ore 15. I blucerchiati hanno urgente bisogno di punti e quindi l’obiettivo è il bottino pieno pur consapevoli che battere questo Torino è molto difficile.

Alle ore 18 il quasi derby di Lotito ossia Salernitana-Lazio. La vittoria di Verona ha sorpreso tutti e ha rimescolato un po’ le carte in zona retrocessione visto che adesso i Granata campani sono a 6 punti dal quart’ultimo posto.

In serata, ore 20:45, la Juventus ospiterà l’Udinese che ha annunciato ricorso contro la decisione della Lega di far comunque giocare la gara con l’Atalanta del turno passato.

Domenica una gara per fascia oraria: alle 12:30 Sassuolo-Verona, alle 15 Venezia-Empoli, alle 18 Roma-Cagliari e in serata Atalanta-Inter. Quest’ultima gara potrebbe essere decisiva in ottica scudetto.

Lunedì gli ultimi 3 incontri: alle 18:30 Bologna-Napoli e Milan-Spezia mentre alle 20:45 al Franchi si disputerà Fiorentina-Genoa.