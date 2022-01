Calendario Serie A 21ma giornata: tre match saltati, due big match dalle 18:30. La Serie A torna in campo a distanza di pochi giorni dal turno dell’Epifania.

Si gioca domenica 9 gennaio, nessun anticipo o posticipo, ovviamente con match scaglionati nell’arco dell’intera giornata. Tre le gare che sicuramente non si disputeranno a causa dei contagi Covid (Torino-Fiorentina, Udinese-Atalanta e Cagliari-Bologna).

Le prime due sfide, ore 12:30, saranno Empoli-Sassuolo e Venezia-Milan. Alle 14:30 saltate entrambe le partite in programma (Cagliari-Bologna e Torino-Fiorentina), mentre alle 16:30scenderanno in campo solo Napoli e Samp al Maradona.

Alle 18:30 è la volta di Genoa-Spezia e la prima delle grandi sfide in calendario ossia Roma-Juventus. La Roma ha il dente avvelenato dopo il ko di Milano e farà di tutto per battere gli eterni nemici della Juventus. Allegri cercherà di sfruttare la vena di Morata che in trasferta è micidiale.

Alle 20:45 gli ultimi due incontri: Verona-Salernitana e, soprattutto, Inter-Lazio. I nerazzurri, reduci dalla “non partita” di Bologna, sono i primi della classe e vogliono allungare la striscia di vittorie giunta ormai a sette successi di fila.