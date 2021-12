Calendario Serie A 16a giornata: super sabato, Juve in posticipo, si gioca lunedì. Si corre spediti verso la conclusione del girone di andata e ci sono ben tre squadre che possono ambire al titolo di “campione d’inverno”. Napoli, Milan e Inter sono raggruppate in soli due punti e il 19 dicembre è in calendario Milan-Napoli.

Si parte sabato alle 15 con Milan-Salernitana. I rossoneri, reduci dallo shock per l’infortunio di Kjaer, devono fare bottino pieno per provare a scavalcare il Napoli che alle 20:45 di sabato affronterà la pericolosissima Atalanta di Gasperini e Pasalic.

Fra le due partite si innesta il big match di giornata che è Roma-Inter, sabato alle ore 18. I nerazzurri di Inzaghi stanno letteralmente volando e hanno recuperato in poco tempo tutto lo svantaggio accumulato finora. L’Inter è a soli due punti dal Napoli e uno dal Milan ma è la condizione psicofisica dei campioni d’Italia in carica a fare la differenza.

Chiuso il sabato pirotecnico, ci si tuffa nelle partite di domenica che iniziano con il derby dell’Appennino fra Bologna e Fiorentina alle ore 12:30.

Alle 15 due incontri: Spezia-Sassuolo e Venezia Verona. Alle 18 la Samp ospiterà la Lazio, gara fra deluse del campionato da cui, onestamente, ci si attendeva molto di più.

Alle 20:45 il posticipo è Juve-Genoa. Allegri contro Shevchenko ma per il tecnico dei bianconeri non c’è alternativa alla vittoria. Lunedì si chiude con due gare: Empoli-Udinese alle ore 18:30 e Cagliari-Torino alle 20:45.