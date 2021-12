Calendario Serie A 15a giornata: martedì la Juve, Milan e Napoli alle 20:45. Ultimo turno infrasettimanale prima della sosta natalizia ed è già rincorsa per il Milan che, perdendo in casa col Sassuolo, si ritrova a tre punti dal Napoli capolista.

Si torna in campo martedì alle 18:30 e saranno due i match in programma: Atalanta-Venezia e Fiorentina-Sampdoria. Alle 20:45 altre due gare e, fra queste, ci sarà la sfida della Juve alla Salernitana in casa dei granata.

In contemporanea ecco Verona-Cagliari (martedì ore 20:45), gara fondamentale per i sardi che non riescono a tirarsi fuori dalla zona pericolante della classifica.

Mercoledì alle 18:30 Bologna-Roma e Inter-Spezia in attesa dei match di Milan e Napoli alle 20:45 rispettivamente contro Genoa e Sassuolo. Trasferte insidiose per Pioli e Spalletti che avranno un solo risultato a disposizione ossia la vittoria.

Il turno termina giovedì con Torino-Empoli alle 18:30 e Lazio-Udinese alle 20:45.