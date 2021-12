Calendario Serie A 14a giornata: insidie per Napoli e Juve, venerdì in campo. Il weekend di A parte venerdì sera con una partita delicatissima che potrebbe decidere le sorti della zona retrocessione. Alla Unipol Domus, infatti, si gioca Cagliari-Salernitana alle ore 20:45 e sarà una occasione d’oro per entrambe per provare a scavalcare momentaneamente il Genoa e portarsi al terzultimo posto.

Sabato 27 novembre ben quattro match: Empoli-Fiorentina e Samp-Verona alle ore 15; Juve-Atalanta alle ore 18 e, in serata, Venezia-Inter. Inutile dire che la sfida più interessante è quella delle ore 18 fra bianconeri e nerazzurri di Bergamo che potrebbe far rientrare gli uomini di Allegri nel giro che conta.

Domenica si riparte alle 12:30 con Udinese-Genoa mentre alle ore 15 solo due gare: Milan-Sassuolo e Spezia-Bologna. Nel pomeriggio, ore 18, la Roma affronta il Torino precedendo di poco un’altra sfida da non perdere fra Napoli e Lazio il cui risultato avrà ripercussioni pesanti in ottica scudetto.