Calendario Serie A 13ma giornata: sabato e domenica alle 18 super match. La tredicesima giornata riserva due super partite che avranno un grande peso alla fine della stagione. Sabato e domenica, infatti, sono in programma due big match che, non solo emetteranno verdetti pesanti in ottica scudetto ma anche nell’ottica qualificazione in Champions League.

Le gare in questione sono Lazio-Juve sabato alle ore 18 e Inter-Napoli domenica alla medesima ora. Andando con ordine, il primo match da calendario è Atalanta-Spezia che si giocherà sabato pomeriggio alle 15.

Alle 18, come detto, Lazio-Juve mentre alle 20:45 altra sfida da leccarsi i baffi ossia Fiorentina-Milan. Se Pioli dovesse passare a Firenze, per il Napoli non sarebbe una passeggiata fare risultato pieno a San Siro con l’Inter giocando con grande pressione addosso.

Domenica si torna in campo alle 12:30 con Sassuolo-Cagliari. Alle 15 solo due incontri: Bologna-Venezia e Salernitana-Sampdoria. Alle 18 Inter-Napoli mentre alle 20:45 ci si attende il riscatto della Roma a Marassi contro il nuovo Genoa di Shevchenko.

Il turno si chiude lunedì con gli ultimi due match: alle 18:30 Verona-Empoli e alle 20:45 Torino-Udinese.