Calendario 8a giornata: big match per le romane, lunedì si gioca. Il prossimo weekend concede una pausa al campionato a causa degli impegni della Nazionale. Si riprende il 16 ottobre e sarà una ripresa niente male visto che in campo scenderanno Milan, Lazio e Inter.

La prima partita in programma è Spezia-Salernitana alle 15, una gara vitale per entrambe data la non felice posizione in classifica. Alle 18 invece ecco il primo big match con Lazio e Inter pronte a sfidarsi all’Olimpico.

E’ la partita del cuore per Simone Inzaghi che torna a Roma dopo essersi accasato all’Inter ma è soprattutto una prova di alto livello per verificare la tenuta dei nerazzurri.

Alle 20:45 di sabato 16 ottobre, gara che chiude gli anticipi, ecco Milan-Verona. Pioli sta assicurando un rendimento ottimo ma superare la squadra di Tudor non sarà così semplice.

Domenica 17 ottobre alle 12:30 c’è Cagliari-Samp mentre alle 15 tre incontri: Empoli-Atalanta, Genoa-Sassuolo e Udinese-Bologna.

Alle 18 la capolista Napoli ospita il Torino per una sfida che riserverà diverse trappole agli uomini di Spalletti. Il posticipo domenicale è interessantissimo in quanto a giocarsi i tre punti saranno Juve e Roma a Torino. Allegri vuole continuare la striscia positiva battendo anche Mourinho che, dal canto suo, è pronto a mettere il bastone fra le ruote ai bianconeri.

La giornata di A si chiude con Venezia-Fiorentina lunedì sera alle 20:45.