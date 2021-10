Calendario Serie A 7a giornata: sabato con il derby di Torino e l’Inter. La settima giornata di Serie A avrà inizio venerdì 1 ottobre con Cagliari-Venezia, unico match in anticipo prima del consueto weekend che si estende fra sabato e domenica. Si gioca alle 20:45 in Sardegna ed è una gara delicatissima per Mazzarri che non ha ancora ottenuto punti.

Sabato 2 ottobre alle 15 a Salerno i granata di Castori ospitano il Genoa in una sfida che sa tanto di spareggio-salvezza. Entrambe in fondo alla classifica, i padroni di casa devono assolutamente vincere per non pregiudicare sempre più la loro posizione.

Alle 18 ecco il derby della Mole. A Torino, sponda granata, si disputa la stracittadina il cui risultato è quantomai incerto. Juric sta facendo benissimo mentre Allegri è partito male e deve recuperare il terreno perduto.

In serata, ore 20:45, l’Inter sarà di scena a Reggio Emilia col Sassuolo. Domenica si riparte con Bologna-Lazio alle 12:30 per poi proseguire con Verona-Spezia e Samp-Udinese alle ore 15.

Nel tardo pomeriggio, ore 18, Fiorentina e Napoli si affrontano al Franchi in un match che potrebbe dire moltissimo in chiave scudetto perchè i partenopei sembrano lanciati e potrebbero allungare sulle inseguitrici mentre i Viola potrebbero inserirsi nella corsa al titolo battendo Spalletti.

Alla stessa ora, ore 18, a Roma si gioca Roma-Empoli ma l’altro big match di giornata è in programma domenica sera alle 20:45. Atalanta e Milan si sfidano con l’obiettivo di consolidare le rispettive posizioni.