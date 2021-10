Calendario Serie A 5a giornata: derby romano di pomeriggio, lunedì si gioca. Il primo derby del campionato arriva alla quinta giornata e deciderà le sorti delle due romane. Roma e Lazio si affrontano domenica 26 settembre alle ore 18 in una stracittadina che sa tanto di Champions.

E’ la sfida fra due top manager, Sarri e Mourinho, ma anche il confronto fra due squadre opportunamente rinforzate e pronte a lottare per traguardi di un certo livello.

La giornata, comunque, si apre con Spezia-Milan alle ore 15 di sabato, a cui seguirà Inter-Atalanta alle ore 18 e Genoa-Verona in serata.

Domenica l’apertura è affidata alla Juventus che alle 12:30 affronta la Samp di D’Aversa, un match fondamentale per Allegri che ha messo in cascina i primi tre punti a La Spezia ma che non ha ancora convinto per gioco espresso.

Alle ore 15 i consueti tre match: Empoli-Bologna, Sassuolo-Salernitana e Udinese-Fiorentina. L’Empoli deve provare a dare continuità alla bella vittoria di Cagliari e cercare qualche punto casalingo che finora non è mai arrivato; la Salernitana proverà a Reggio Emilia a conseguire la prima vittoria a spese di un Sassuolo desideroso di punti dopo due ko consecutivi mentre l’Udinese sarà chiamata ad arginare la rabbia dei Viola usciti sconfitti dalla gara con l’Inter.

Alle 18 di domenica, come detto, è in programma il derby romano mentre alle 20:45 ecco Napoli-Cagliari. Si chiude il turno lunedì sera, ore 20:45, con Venezia-Torino.