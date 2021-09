Calendario Champions League 1o turno: martedì Atalanta e Juve, milanesi con le big. Si riaccendono i riflettori sulla Champions, il torneo più atteso e spettacolare che non vede il trionfo di un’italiana dal 2010 quando fu l’Inter di Mourinho a salire sul tetto d’Europa.

Il ritorno in campo è programmato fra martedì e mercoledì con ben quattro italiane a giocarsi le proprie chances di accedere al turno successivo.

Alle 18:45 subito in campo United e Siviglia rispettivamente contro Young Bouys e Salisburgo. Alle 21 il big match fra Barcellona e Bayern Monaco ma soprattutto le gare di Juve ed Atalanta.

I bianconeri esordiscono in Svezia contro il Malmoe (ore 21) mentre l’Atalanta se la vedrà col Villareal in trasferta (ore 21). Per Allegri e Gasperini sono gare già da “dentro o fuori” alla luce del brutto inizio di campionato. In particolar modo il primo deve riscattare il ko di Napoli arrivato a seguito della sconfitta interna con l’Empoli.

I match più spettacolari saranno senza dubbio quelli di mercoledì in quanto il Milan giocherà a Liverpool mentre l’Inter affronterà in casa il Real Madrid. Tutte e due le partite alle ore 21.

Interessanti anche Sporting Lisbona -Ajax e Besiktas-Dortmund. Il City, una delle favorite, giocherà in casa con il Lipsia.