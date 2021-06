Euro 2021: Italia-Turchia, info utili orario e canale tv. La settimana che porta all’esordio dell’Italia nel campionato europeo è iniziata. Gli Azzurri, inseriti nel gruppo A, affronteranno la Turchia giocando all’Olimpico di Roma.

Il match è in calendario venerdì 11 giugno alle ore 21 e sarà fondamentale per gli uomini di Mancini non sbagliare il primo passo perchè un eventuale affannoso recupero potrebbe diventare controproducente.

L’Italia sembra essere in buone condizioni psico-fisiche. I test con San Marino e con la Repubblica Ceca hanno dato risposte incoraggianti ma non bisogna cullarsi anche perchè la selezione di Mancini non è fra le favorite per la vittoria finale in quanto oggettivamente non ha la rosa migliore.

Per quanto riguarda proprio il match con la Turchia, il c.t. dovrebbe schierare una squadra molto simile a quella vista con la Repubblica Ceca. Il modulo sarà il 433 e dovrebbe contemplare Donnarumma fra i pali; Florenzi e Spinazzola terzini con Chiellini e Bonucci al centro; centrocampo affidato a Barella, Locatelli e Jorginho; attacco composto da Berardi, Immobile ed Insigne.

Verratti non ce la fa per il debutto dell’Italia e quindi spazio a Jorginho, in difesa Palmieri insidia Spinazzola mentre in avanti Chiesa potrebbe giocare al posto di Berardi.

La gara sarà trasmessa in diretta sia dalla Rai (Rai Uno) che da Sky (Sky Sport Uno) e così sarà per tutti gli incontri dell’Italia.