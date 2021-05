Calendario Serie A 38ma giornata: sabato sera 3 match, Inter anticipa domenica poi tutti alle 20:45. Serie A 2020/21 ultimo atto. Il prossimo weekend chiude il campionato, uno dei tornei più combattuti ed interessanti del recente passato che emetterà verdetti decisivi solo negli ultimi minuti.

La Lega, dato che molte squadre hanno in ballo obiettivi importanti, ha deciso di far disputare tutte le gare più delicate nella stessa giornata ed alla stessa ora anticipando solo le sfide che riguardano o compagini già retrocesse oppure club senza più alcun traguardo da raggiungere.

Sabato sera (ore 20:45), infatti, scenderanno in campo Cagliari e Genoa, Crotone e Fiorentina, Samp e Parma. In sostanza le due già in B e quattro club di metà classifica.

Domenica non ci sarà nessun match alle 12:30 e solo uno alle 15. L’unico incontro pomeridiano sarà Inter-Udinese per consentire la passerella in solitaria dei campioni d’Italia.

Alle 20:45 di domenica il grosso della Serie A. Spazio, dunque, a Spezia-Roma; Atalanta-Milan; Verona-Napoli; Bologna-Juve; Torino-Benevento e Sassuolo-Lazio.

Campi “bollenti” quelli di Bergamo, Napoli e Bologna sui quali ci si gioca l’accesso alla prossima Champions League. Con Inter e Atalanta già qualificate, una big resterà fuori e la situazione della Juventus è quella più complicata in quanto anche una vittoria a Bologna potrebbe non bastare in caso di successo del Napoli sul Verona e del Milan a Bergamo.