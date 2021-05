Calendario Serie A 37ma giornata: due derby in un giorno, lunedì ultimo match. Penultima giornata di Serie A a dir poco “esplosiva” con due big match sabato e le sfide decisive per la salvezza fra Spezia e Torino e fra Benevento e Crotone.

Alle 15 di sabato si parte forte con Spezia-Torino e Genoa-Atalanta. In Liguria, in pratica, si decideranno le sorti sia della terza squadra che potrebbe retrocedere con Parma e Crotone e sia quelle della Champions perchè i bergamaschi, battendo il Genoa, avrebbero più di un piede nel prossimo massimo torneo continentale.

Dalle 18 il via al “festival” del derby: nel pomeriggio si giocherà Juve-Inter mentre in serata (ore 20:45) la stracittadina capitolina che non mette in palio punti particolarmente preziosi ma che sarà ugualmente sentita come sempre accade.

Il penultimo turno di A prevede l’ultimo incontro alle 12:30 e sarà Fiorentina-Napoli. I Viola sono ufficialmente salvi mentre i campani sono a caccia di punti per la qualificazione in Champions e punteranno al bottino pieno al Franchi.

Alle 15 si giocano solo due match: Benevento-Crotone e Udinese-Samp. Alle 18 di domenica ecco Parma-Sassuolo, in serata si giocherà Milan-Cagliari e sarà determinante per entrambe le squadre.

Lunedì 17 maggio la gara che chiude il turno ossia Verona-Bologna. Entrambe salve, potrebbero dare vita ad una partita ricca di gol anche per onorare al meglio una stagione che ha visto i veneti protagonisti fino a qualche mese fa e poi li ha visti scomparire mentre i felsinei hanno condotto un campionato in linea con le aspettative iniziali senza squilli.