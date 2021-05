Calendario Serie A 35ma giornata: big match Champions domenica sera. Lo scudetto è andato ma il campionato non è finito e restano da giocarsi tanti match decisivi sia in chiave qualificazione in Champions sia in chiave salvezza.

Il 35mo turno avrà inizio sabato alle 15 con Udinese-Bologna e Spezia-Napoli. Se il primo incontro non ha grandissimo significato, il match di La Spezia è invece determinante per la zona retrocessione e per la zona Europa.

Alle 18 vanno in scena i campioni d’Italia freschi di titolo. L’Inter se le vedrà con la Sampdoria con lo scudetto cucito sul petto ma, conoscendo Conte, non sarà una partita che i nerazzurri prenderanno sotto gamba.

In serata, ore 20:45, un interessantissimo Fiorentina-Lazio. I Viola sono tutt’altro che salvi ma il punto di Bologna è stato prezioso, i capitolini hanno velleità europee anche se battere la squadra di Iachini al Franchi è sempre difficilissimo.

Domenica si riparte alle 12:30 con Genoa-Sassuolo per poi proseguire con tre incontri alle ore 15: Parma-Atalanta, Benevento-Cagliari e Verona-Torino. La gara di Benevento probabilmente deciderà la terza squadra retrocessa.

Alle 18 Roma-Crotone. I giallorossi devono solo terminare con dignità la stagione in attesa di Mourinho già ufficializzato dal club. In serata, ore 20:45, il big match di giornata: Juve-Milan .

Inutile dire che si tratta di vero e proprio spareggio-Champions, chi vince avrà ottime chances di qualificazione alla prossima manifestazione continentale per cui la posta in palio è enorme. Al momento Juve e Milan occupano la terza e quarta piazza col Napoli che, a 67, attende un passo falso per il sorpasso in classifica.