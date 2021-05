Calendario Serie A 34ma giornata: è il turno scudetto? Niente big match. Conte ha detto che lo scudetto è dell’Inter al 95% dopo la vittoria sul Verona di domenica scorsa e non può non condividersi questa teoria alla luce del fatto che le inseguitrici (Atalanta a parte) non reggono il passo dei nerazzurri.

Il 34mo turno di Serie A si apre sabato 1 maggio con le consuete tre gare fra cui proprio quella dell’Inter. Alle 15 si gioca Verona-Spezia, alle 18 Crotone-Inter e in serata Milan-Benevento. Quest’ultima sfida sarà decisiva sia in ottica Champions che in ottica salvezza perchè entrambe si giocano i rispettivi traguardi nel finale di stagione.

Domenica si riparte con Lazio-Genoa alle 12:30 per proseguire col menù pomeridiano che prevede alle 15 Napoli-Cagliari, Sassuolo-Atalanta e Bologna-Fiorentina.

Alle 18 scende in campo la Juve e lo farà a Udine contro la squadra di Gotti reduce dal bel successo ottenuto a Benevento.

Il posticipo è affidato a Samp-Roma mentre l’ultima gara in programma sarà disputata lunedì e sarà Torino-Parma (ore 20:45).