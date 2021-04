Calendario Serie A 33ma giornata: il clou arriva lunedì, Inter e Juve alle 15. Trentatreesima giornata di Serie A e torneo che si avvicina alla conclusione con qualche verdetto parziale ormai probabile come quello relativo all’Inter campione, Crotone e Parma in B, Lazio e Roma fuori dalla corsa Champions.

Dopo l’ultimo turno infrasettimanale si torna in capo nel weekend con una interessante “coda” al lunedì. La prima partita in programma è il derby ligure fra Genoa e Spezia che si disputerà sabato alle 15. Alle 18 dello stesso giorno Parma-Crotone e da questa sfida si conoscerà il nome, o i nomi, di due delle tre retrocesse in Serie B.

La gara serale del sabato è affidata a Sassuolo-Samp, match fra formazioni ormai salve e con nessuna velleità europea. Alle 12:30 di domenica ecco Benevento-Udinese, incontro molto delicato che nessuna delle due squadre può permettersi di sbagliare.

Alle 15 solo due partite ma in campo ci saranno Inter e Juve. I nerazzurri impegnati in casa col Verona mentre i bianconeri giocheranno a Firenze. Alle 18 il Cagliari si gioca tutto con la Roma alla Sardegna Arena per cercare di non retrocedere.

Il posticipo è affidato ad Atalanta-Bologna (ore 20:45) ma il vero clou di giornata è lunedì con due partite spettacolari: Torino-Napoli alle 18:30 e Lazio-Milan alle 20:45.