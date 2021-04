Calendario Serie A 32ma giornata: ultimo turno infrasettimanale, giovedì super. Sul finire della stagione il calendario propone l’ultimo turno infrasettimanale, una giornata particolarmente importante per la volata Champions alla luce dei successi di Lazio e Atalanta e della sconfitta della Juventus.

Martedì 20, dunque, si torna in campo e ad aprire le danze sarà Verona-Fiorentina fissata alle 20:45. Entrambe sono reduci da un periodo molto difficile, troppi ko stanno minando certezze acquisite e, nel caso dei toscani, anche la garanzia della salvezza.

Mercoledì 21 si giocheranno quasi tutte le gare: alle 18:30 al via con Milan-Sassuolo, alle 20:45 sei match. Udinese-Cagliari, Spezia-Inter, Juve-Parma, Crotone-Samp, Bologna-Torino e Genoa-Benevento.

Fari puntati sui campi di Udine e Genova in ottica lotta per la salvezza ma anche a Torino si disputa una gara fondamentale che la Juve non può assolutamente fallire.

Giovedì gli ultimi due incontri ossia Roma-Atalanta e Napoli-Lazio. In pratica i big match di giornata sono nella coda e ci sarà da divertirsi visto che da queste due sfide si capirà chi avrà più o meno chances di arrivare fra le prime quattro. Attualmente l’Atalanta sembra essere favorita, e quindi seguire Inter e Milan nella prossima Champions League, ma gli ultimi turni potrebbero rimescolare le carte.

Nel prossimo weekend si torna all’antico con le solite gare fra sabato e domenica ma sono previste due partite di lunedì e una è Lazio-Milan.