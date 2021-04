Calendario Serie A 31ma giornata: ecco Napoli-Inter, big match a Bergamo. Chiusa la trentesima giornata con la vittoria esterna del Sassuolo a Benevento, sabato alle 15 si ricomincia e sarà una settimana di fuoco perchè dopo tre giorni è in programma l’ultimo turno infrasettimanale.

Sabato 17, dunque, la Serie A riapre i battenti con ben due match: Crotone-Udinese e Samp-Verona entrambe alle ore 15. I calabresi hanno un piede e mezzo in B ma vorranno dare filo da torcere mentre la gara di Marassi è fra squadre assolutamente tranquille con la salvezza in tasca.

Alle 18 a Reggio Emilia va in scena Sassuolo-Fiorentina e per i Viola non è partita banale in quanto la terzultima non è poi così lontana. In serata, ore 20:45, il Cagliari proverà a giocarsi le residue chances salvezza con un Parma altrettanto disperato e in cerca di punti vitali.

Domenica alle 12:30 Milan-Genoa. I rossoneri devono difendere il secondo posto e lo faranno contro una squadra che anche a Torino a dimostrato di saper mettere in difficoltà chiunque.

Alle ore 15 i soliti tre incontri: Lazio-Benevento, Bologna-Spezia e il big match Atalanta-Juventus. Quest’ultimo si annuncia come un vero e proprio spareggio Champions, chi perde potrebbe davvero non rientrare nei definitivi primi quattro e quindi restare fuori dalla massima competizione internazionale per club.

Alle 18 altro match “di fuoco” perchè all’Olimpico di Torino si gioca Torino-Roma. Giallorossi e Granata si giocano tanto, la qualificazione in Europa e la salvezza sono obiettivi fondamentali.

Alle 20:45 la partita più importante, Napoli-Inter. I nerazzurri viaggiano spediti verso il tricolore ma il Napoli è in grande forma e voglioso di centrare un prestigioso quarto posto che significherebbe tanto in termini economici e sportivi.