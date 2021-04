Calendario Serie A 30ma giornata: Milan in anticipo, Inter a pranzo, lunedì si gioca. Al via il rush finale del campionato. Mancano ormai poche gare al termine del torneo che vede l’Inter in netto vantaggio per l’aggiudicazione dello scudetto.

Sabato 10 aprile nuovamente in campo con gli anticipi del sabato. Alle 15 Spezia-Crotone, match che potrebbe decretare quasi definitivamente la salvezza dei liguri e la retrocessione dei calabresi, e alle 18 Parma-Milan.

I rossoneri, reduci dal pareggio interno con la Samp, non possono più permettersi passi falsi perchè l’Atalanta è a soli due punti di distanza e il secondo posto va difeso con le unghie e con i denti.

In serata, ore 20:45, Udinese-Torino ed è partita fondamentale per i Granata che, con un eventuale successo, avrebbero la possibilità di staccare il Cagliari.

Proprio i sardi sono i protagonisti del match delle 12:30 di domenica 11 aprile. Semplici fa visita nientemeno che alla capolista Inter con l’obiettivo di strappare qualche punto prezioso che tornerebbe utilissimo a fine torneo.

Alle 15 di domenica le canoniche tre gare: Juve-Genoa, Verona-Lazio e Samp-Napoli. Tutte e tre le big si giocano un posto in Europa per cui si dovrebbe assistere ad un pomeriggio ricco di gol e spettacolo.

Alle 18 di domenica va di scena la Roma che all’Olimpico ospita il Bologna. I giallorossi stanno deludendo molto ultimamente, non vincono dal 7 marzo e la qualificazione alla prossima Europa League è in serio pericolo. Il Bologna è in acque sicure ma difficilmente Mihajlovic mollerà la presa e spronerà i suoi a far bene.

Il posticipo delle 20:45 è affidato a Fiorentina-Atalanta. Da un lato una squadra che cerca punti per assicurarsi la prossima Serie A, dall’altra Gasperini che non ha intenzione di fermarsi e che vuole un’altra storica qualificazione in Champions.

Ultimo match lunedì 12 aprile, ore 20:45. Benevento-Sassuolo è ancora importante per i sanniti in cerca della matematica salvezza, il Sassuolo venderà cara la pelle puntando a superare in classifica il Verona qualora Juric dovesse perdere con la Lazio.