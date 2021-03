Calendario Serie A 29ma giornata: tutti al sabato, derby alle 18. La Serie si ferma per un turno a causa degli impegni della Nazionale, pertanto il prossimo weekend sarà senza massimo campionato. Si torna in campo sabato 3 aprile, il giorno che precede la Santa Pasqua e quindi saranno disputati tutti i match in quella data.

La prima gara in ordine cronologico è Milan-Sampdoria il cui fischio d’inizio è fissato alle 12:30. Alle 15 ci saranno sette partite, evento ormai quasi unico: Napoli-Crotone, Genoa-Fiorentina, Benevento-Parma, Sassuolo-Roma, Lazio-Spezia, Atalanta-Udinese e Cagliari-Verona.

Ci si gioca tantissimo in ottica Europa e in ottica retrocessione. Napoli, Roma e Atalanta devono vincere per conquistare il quarto posto e lo stesso dicasi per Cagliari e Parma ma per non rischiare concretamente di retrocedere.

Alle 18 ecco il derby della Mole, una sfida che si annuncia “drammatica” perchè il Torino non può perdere ulteriore terreno e la Juve deve riscattare il brutto ko interno col Benevento oltre che consolidare il piazzamento Champions.

L’ultimo partita della giornata è Bologna-Inter che si disputerà alle 20:45. Il posticipo non dovrebbe riservare sorprese anche se la situazione in casa nerazzurra non è delle migliori alla luce di qualche infortunio e dell’incognita Covid.