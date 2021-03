Calendario Serie A 27ma giornata: Lazio e Atalanta venerdì, big match domenica sera. Il prossimo weekend sarà abbastanza anomalo. Il turno avrà inizio venerdì e terminerà domenica sera col big match fra Milan e Napoli.

Come detto, venerdì si aprono le danze e lo si farà già dal pomeriggio alle 15. Lazio-Crotone, infatti, è prevista nel primo pomeriggio per consentire ai biancocelesti il maggio recupero possibile in vista della sfida di ritorno di Champions col Bayern Monaco.

Sempre venerdì, ma alle 20:45, l’altro match in programma è Atalanta-Spezia. Anche in questo caso l’obiettivo è concedere più riposo possibile alla squadra impegnata in Europa (Real Madrid-Atalanta).

Sabato si torna alla “normalità” nel senso che sono in calendario le canoniche tre gare: alle 15 Sassuolo-Verona, alle 18 Benevento-Fiorentina e alle 20:45 Genoa-Udinese. Delicatissime tutte le tre sfide in quanto il discorso retrocessione potrebbe coinvolgere anche squadre fino ad ora ritenute al sicuro.

Domenica alle 12:30 ecco Bologna-Samp mentre alle 15 in campo Inter e Roma. I nerazzurri giocheranno a Torino coi Granata, i giallorossi a Parma.

Alle 18 la Juve proverà a sbancare Cagliari, il match si annuncia difficilissimo in quanto l’arrivo di Semplici sulla panchina dei rossoblu ha dato entusiasmo e grinta a Nainggolan e soci.

Domenica sera il big match di giornata. Milan-Napoli (ore 20:45) potrebbe essere decisiva sia per il discorso scudetto che per la zona Champions dal momento che sia il Milan che il Napoli non possono più perdere terreno rispetto alle squadre che le precedono.