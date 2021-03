Focus retrocessione 2021: chi scende con Crotone e Parma? E’ lotta aperta. Il titolo 2021 sembra aver preso la strada quasi definitiva di Milano, sponda nerazzurra. L’ultimo successo di Parma degli uomini di Conte, e il contemporaneo pareggio casalingo del Milan, potrebbe aver messo una pietra sul discorso scudetto anche perchè la Juve, temuta antagonista, è troppo distanziata anche a voler considerare i tre punti conquistati nel recupero a spese del Napoli e il Milan, attualmente secondo, sta mostrando troppe crepe.

Più avvincente la lotta per un posto Champions che vede Atalanta, Roma, Napoli e Lazio con medesime ambizioni e pari chances di accedere alla più ambita competizione. Le prime due partono avvantaggiate ma non è escluso un balzo finale di Napoli o Lazio.

Questo campionato, comunque, sarà ricordato per quanto sta accadendo nei “bassifondi” perchè se è vero che Crotone e Parma paiono ormai spacciate, è altrettanto vero che la terza squadra bocciata potrebbe venir fuori da un lotto di almeno cinque rose che comprende Torino, Cagliari, Benevento, Spezia e Fiorentina.

Al momento chi se la passa peggio è il Torino che, però, deve recuperare addirittura due match. I Granata hanno cambiato marcia con Nicola e hanno un parco giocatori che non sarà di primissima qualità ma nemmeno da B e quindi è ipotizzabile una risalita dei piemontesi quantomeno nel lungo periodo.

Anche il Cagliari, con l’ingaggio di Semplici, viaggia a gonfie vele ed è già a quota due vittorie nelle ultime due giornate. Assieme alla Fiorentina sicuramente il Cagliari ha la rosa più attrezzata per la salvezza ma saranno decisive le prossime gare in quanto i sardi affronteranno Samp, Spezia e Verona. Tutto può accadere nell’ambito del calcio italiano però che la squadra che vanta Nainggolan, Rugani, Godin, Cragno e Joao Pedro retroceda è poco probabile a meno di disastri tecnici.

Escludendo la Fiorentina per motivi legati alla qualità della rosa, e anche perchè comunque vanta un +5 sulla terzultima, sulla carta potrebbe retrocedere una fra Spezia e Benevento che hanno gli stessi punti dei toscani ma non possono disporre di tantissimi giocatori di livello.

Al momento sembra star meglio lo Spezia che con la tattica di Italiano sta sopperendo alle lacune tecniche. Il gioco c’è e l’allenatore anche ma la Serie A richiede qualità e, fra liguri e campani, l’ago della bilancia pende a favore di questi ultimi. A distanza di poco lo Spezia affronterà Benevento e Cagliari in casa. Qualora dovesse perdere anche un solo match, Italiano verrebbe risucchiato in zona calda e si ritroverebbe a dover giocarsi tutto in poche settimane non avendo gli uomini adatti a lottare col coltello in mezzo ai denti.

Il Benevento balbetta ma ha molti giocatori di esperienza e di livello tecnico superiore che dovrebbero garantire il mantenimento della categoria.

Quindi, le percentuali legate alla retrocessione potrebbero essere queste: Fiorentina 5%, Torino e Cagliari 15%, Benevento 30%, Spezia 35%. L’anno scorso il Lecce ben allenato da Corini è tornato in B proprio per la fase difensiva, ossia per aver subìto troppe reti nonostante un buonissimo attacco.

Lo Spezia ha, col Benevento, la terza peggior difesa del campionato e questo inciderà da qui al termine del torneo perchè i ricambi in attacco di cui dispone Italiano non sono gli stessi a disposizione di Inzaghi.